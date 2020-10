Arien - Abend

Oper ist mehr als Sänger*innen in Kostümen, die in einem Bühnenbild stehen. Daher kann man in bestehende Inszenierungen, die auf intensivem Spiel und unmittelbarer Nähe beruhen, nicht einfach einen Aerosol-Sicherheits-Abstand von fünf auf drei Metern einbauen. Das Drama in der Oper findet aber bekanntermaßen nicht ausschließlich auf der Szene, sondern in der Musik statt – die Opern von Wolfgang Amadeus Mozart zeigen dies besonders deutlich. Wir laden Sie ein zu zwei Arien-Abenden mit prominenten Gästen, Mitgliedern unseres Ensembles und dem Staatsorchester Stuttgart. Ohne Kostüme aber mit Drama.