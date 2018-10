Arild Andersen Trio (Norw./GB/It.)

Das Trio des norwegischen Meister-Bassisten Arild Andersen mit dem facettenreichen Tenor-Saxophonisten Tommy Smith und dem energiegeladenenen Schlagzeuger Paolo Vinaccia ist gegenwärtig eines der aufregendsten Ensembles in kleiner Besetzung. Besonders live offenbaren sich die Qualitäten dieser drei Ausnahmemusiker in besonderer Weise. Dies dokumentiert die bei ECM frisch erschienene CD „In-House Science“.Mit dunklem, voluminösem Sound und einer Spieltechnik, in der die Schönheit melodischer Abläufe triumphiert, ist Arild Andersen einer der prominentesten europäischen Bassisten überhaupt. Seit rund einem halben Jahrhundert wirkt der norwegische Musiker sowohl als Sideman als auch Leader bei wichtigen ECM-Aufnahmen mit. Auch seine Triopartner haben bei dem Label markante Spuren hinterlassen. Zweifelsohne sind bei diesen drei Musikern musikalische Seelen-verwandte am Werk. Jeder dieser Musiker hat die Fähigkeit, als Solist sowie wie mit rhythmischen Ergänzungen die Abläufe und Wendungen dieser filigranen Musik zu bereichern.In Arild Andersens Kompositionen vernetzen sich folk¬loristische Motive mit Jazz und Avantgarde zu einem einheitlichen Ganzen. In schnellen Stücken, in denen Tommy Smith mit extrovertierten Saxofon-Chorussen das Trio unter Hochspannung setzt, haben Andersens Bassläufe und Vinaccias bombastfreie Beats viele Überraschungen zu bieten. Mit raffinierten Übergängen reagieren beide auf das Powerplay des Saxofonisten und glänzen ihrerseits mit ähnlich ereignisreichen Solis. Unvorhersehbare Motive erinnern zuweilen an farbenprächtige Muster, die sich beim Schütteln eines Kaleidoskops bilden.

Arild Andersen Bass

Tommy Smith Tenorsaxophon

Paolo Vinaccia Drums