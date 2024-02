Waseda Symphony Orchestra: Meisterkonzert

6. Meisterkonzert

Kiyotaka Teraoka, Dirigent

Programm:

Bernstein - Ouvertüre zur Operette "Candide"

Ishii - Mono-Prism für japanische Trommeln und Orchester op. 29

Mahler - Sinfonie Nr. 1 D-Dur "Titan"

Das Waseda Symphony Orchestra der renommierten Waseda-Universität in Tokio, war 1978 für eine Sensation gut: Beim Internationalen Jugendorchester-Wettbewerb erspielte es sich mit Strawinskys "Le Sacre du Printemps" den Sieg – und Herbert von Karajan war begeistert. Erstmals gastiert es jetzt bei der SKS Russ. Der Dirigent Kiyotaka Teraoka, von Hause aus Kontrabassist, ist selbst aus den Reihen des Orchesters hervorgegangen und studierte Dirigieren in Wien. Trommeln im Zentrum eines Konzerts – das ist spätestens seit Martin Grubingers mitreißenden Auftritten kein Novum mehr; hier nun werden gleich sieben ebenso athletische wie sensible Musiker ihren Instrumenten berührende wie auch gewaltige Klänge entlocken.