Mark Eliyahu: Duo Show

Mark Eliyahu ist Komponist, Kamenche-Meister, Produzent und Live-Performer, der weithin als einer der faszinierendsten und aufregendsten Musiker auf den Bühnen dieser Tage gilt.

Mit seiner charismatischen Live-Performance sorgt er für ausverkaufte Säle auf der ganzen Welt. Auf der „Let it go“-Tour kombiniert Mark Eliyahu uralte Instrumente wie Kamanche und Tar mit moderner und futuristischer Elektronik. Er verschmilzt Ost und West und führt seine Musik einen Schritt weiter auf eine tiefe Klangreise. Mark Eliyahu, der Sohn des Musikers und Komponisten Piris Eliyahu, wuchs in einem Haushalt auf, in dem Musik alles war: Arbeit, Leidenschaft, Lernen und Freude.

Er wuchs mit der Musik als Lebensform auf und begann bereits im jungen Alter von sechzehn Jahren seine musikalischen Reisen um die Welt, auf der Suche nach Begegnungen mit verschiedenen Meistern. Marks Beherrschung seiner Kamanche, die vor 150 Jahren gebaut wurde, ist weithin bekannt. Der einzigartige Klang dieses faszinierenden Instruments wird weithin getragen, und Mark wird seit Jahren eingeladen, mit ihm auf zahlreichen bedeutenden Bühnen der Welt aufzutreten.