Programm:

DANZAS FANTASTICAS - Joaqzin Turina

DANCING WITH HENRY - Michael Wind - Uraufführung

IM NAMEN IHRER MAJESTÄT - Arr. Ingo Luis

SUITE FROM FAR AND AWAY - John Williams

THREE PIECES FROM SCHINDLER'S LIST - John Williams - Violine: Andrea Reiß

FIDDLER ON THE ROOF - John Williams - Violine: Andrea Reiß

INDIANA JONES AND THE LAST CRUSADE - John Williams

Leitung: Thomas Bauer