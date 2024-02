Unter den vielen Michael-Jackson-Tribute-Shows hat FOREVER: THE BEST SHOW ABOUT THE KING OF POP einen Ausnahmestatus inne: Nur sie allein ist von Mitgliedern der Jackson-Familie hoch gelobt! Am 10. März gastiert das Spektakel bei uns in Stuttgart.

FOREVER: THE BEST SHOW ABOUT THE KING OF POP "ist zu gut, um wahr zu sein. Ich dachte, ich hätte Michael dort auf der Bühne gesehen“, so Michaels Vater Joseph Jackson. Und Schwester La Toya Jackson ergänzt: "Es ist nicht nur eine großartige Show, sondern sie strahlt auch die Seele meines Bruders aus.“ Die aufwändige Produktion aus Spanien mit 20 Live-Musikern, Tänzern und Akrobaten ist eine faszinierende Reise durch Michael Jacksons Karriere. Das Event, das seit seiner Premiere 2010 über eine Million Besucher in Europa, Mexiko und Lateinamerika gefeiert haben, erhält mit einer Äußerung von Jermaine Jackson seinen Ritterschlag: „Es ist die beste Tribute-Show über Michael in der Geschichte!“