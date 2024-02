Giorgi Gigashvili: Meisterpianist

Meisterpianisten - 8. Abend

Programm:

Bach - Partita für Klavier Nr. 6 e-Moll BWV 830

Ravel - Sonatine fis-Moll

Ustvolskaya - Sonate für Klavier Nr. 6 h-Moll

Schostakowitsch - Sonate für Klavier Nr. 2 h-Moll op. 61

Schostakowitsch - Doppelfuge Nr. 24 d-Moll aus: Präludien und Fugen op. 87 Nr. 24

Am Anfang standen Popsongs und georgische Volkslieder, mit denen der aus Tiflis stammende Musiker Giorgi Gigashvili auf sich aufmerksam machte. Als Teenager absolvierte er einige Gesangsauftritte - dann aber lockte das Klavier. Bei renommierten Klavierwettbewerben wurde Gigashvili ausgezeichnet, Martha Argerich erkannte sein Talent und fördert den heute 23-Jährigen, der weiter in Genf studiert. So, wie er keine Genrebarrieren kennt, so fügt Gigashvili Bach und Schostakowitsch, Ravel und Ustvolskaya zusammen.