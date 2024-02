American String Quartet: Kammermusikabend

9. Kammermusikabend

Programm:

Mozart - Streichquartett Nr. 14 G-Dur KV 387 "Frühling"

Schostakowitsch - Streichquartett Nr. 7 fis-Moll op. 108

Beethoven - Streichquartett Nr. 14 cis-Moll op. 131

Das American String Quartett hat 2024 etwas zu feiern: sein 50-jähriges Bestehen. Und ein Gründungsmitglied ist noch dabei: Laurie Carney an der zweiten Violine! In diesem halben Jahrhundert hat das American String Quartet in jedem der 50 US-Staaten konzertiert – und weltweit in den wichtigsten Konzertsälen. Wie so oft rahmen zwei Klassiker – Mozart und Beethoven – ein jüngeres Stück. In diesem Fall Schostakowitschs kürzestes und konzentriertestes Quartett, entstanden 1960: es dauert etwa zwölf Minuten.