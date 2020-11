Anna Katharina Wildermuth, Violine Noëmi Zipperling, Violine Caspar Vinzens, Viola Lukas Sieber, Violoncello

Zu den jungen Himmelstürmern im Konzertgeschehen zählt fraglos das Aris Quartett. 2009 in Frankfurt am Main ge-gründet, spielen sich die Musiker seither international auf die ersten Bühnen. Nach langjährigem Studium bei Günter Pich-ler (Alban Berg Quartett) und geprägt von vielfältigen Impul-sen durch das Artemis Quartett und Eberhard Feltz, beein-drucken die Musiker das Publikum neben künstlerischer Ex-zellenz besonders durch ihre Leidenschaft und Emotionalität. Der internationale Durchbruch gelingt durch gleich mehrere 1. Preise bei renommierten Musikwettbewerben. Großes Auf-sehen erregt das Aris Quartett zudem im Sommer 2016 mit der Verleihung des hoch dotierten Kammermusikpreises der Jürgen-Ponto-Stiftung sowie gleich fünf Preisen beim Inter-nationalen Musikwettbewerb der ARD in München.Partner des Quartetts sind das Artemis Quartett, Daniel Mül-ler-Schott, Mona Asuka, Thorsten Johanns und Agnès Clément.