ARMADILLO Release Party ft. PENTASTONE & CALL ME BRUTUS

Blue Malva, lebhafte Gitarrenriffs, laute Drums, durchdringender Bass und ein melodischer Gesang. Das sind die Zutaten zur Eskalation! Und genau das macht das junge Alternative Rock Trio aus Stuttgart aus.

Ohne große Bühnenshows überzeugen die Jungs mit ihrer Musik ganz nach dem Motto: Sei du Selbst! Sei authentisch! Mit kleineren Veröffentlichungen haben sie gezeigt, was sie drauf haben. Gerade arbeiten sie an ihrem Debütalbum, in welchem sie sich unter anderem mit mehr Menschlichkeit in der heutigen digitalen Welt, Mental Health und Selfcare auseinandersetzen. Vielleicht findet ihr euch in einem ihrer Songs wieder?

Pentastone: "To feel the sun we need the rain." Pentastone verarbeitet mit ihrer Musik schwere Themen und Gefühle, ohne dabei die Hoffnung zu verlieren. Diese emotionale Komplexität spiegelt sich auch im Sound wider. Egal ob laut oder leise, chaotisch oder sanft, alle Songs erzählen ihre eigene Geschichte und sprengen dabei Genregrenzen. Sie definieren ihre Musik zwar selbst als "Alternative Metal", möchten dabei aber keine klare Position einnehmen. 2021 veröffentlichte die junge Band ihr Debütalbum "Stuck In The Sky", welches zum Ziel hat Mental Health Awareness zu schaffen. Pentastone haben sich über die Jahre eine Community aufgebaut, in der Inklusion groß geschrieben wird und für jeden ein offenes Ohr übrig ist: "And I hope that you finally know that here your heart has found a home."

Call Me Brutus: Bands, die nicht Call Me Brutus heißen, schreiben an dieser Stelle einen catchy Infotext, der aufzeigt was der Leser musikalisch erwarten kann. Kurzgesagt: Was für uns zählt ist was aus den Boxen dröhnt. Dreckiger Alternative-Punk-Rock, Regler auf Anschlag und los! Ganz nach Andy Warhol:"Alles ist Kunst, solange man damit durchkommt!" Kunst kann vieles sein - solange der Künstler damit durchkommt. Gesagt, getan, denken sich Call me Brutus vor jedem Auftritt aufs Neue. Bereits seit 2010 lässt die Band aus Sindelfingen auf ihren energiegeladenen Shows die Gehörknöchelchen des Publikums mit einer großen Prise Selbstironie, einem Schuss an Drei-Akkord-Punkbreitseiten, skaesk-angehauchten Tanzkrachern und rollender Alternative-Gitarrenmusik schwingen. Ungeschönt und ehrlich. Das ist - man muss es so sagen - massentauglich. Ein negativ behafteter Begriff, doch Call me Brutus nehmen ihn sich vor, interpretieren ihn neu und machen daraus ein eigenes Erlebnis. Eines, das gute Laune vermittelt und dem Publikum eine gute Zeit gibt. Sie interagieren mit den Zuhörern wie kaum eine Band, ohne als Alternative-Punkrocker neben all dem Spaß auch die Message zu verbreiten: Kein Fußbreit den Faschisten!