Liturgische Gesänge aus Armenien zählen zur ältesten schriftlich überlieferten Musik der Welt.

Sie markieren den Beginn eines reichen musikalischen Schatzes aus rund 1000 Jahren armenischer Kulturgeschichte. Das Armenian State Symphony Orchestra (ASSO) ist einer der wichtigsten Botschafter seines Heimatlandes und zum ersten Mal zu Gast in Göppingen.

Sergey Smbatyan, künstlerischer Leiter und Chefdirigent des Orchesters, hat den Klangkörper 2006 als Staatliches Jugendorchester Armeniens gegründet, 2018 wurde es zum Staatlichen Symphonieorchester. Mit seinem unverwechselbaren Klang und emotionsgeladenen Interpretationen hat sich das ASSO schnell auf den führenden Musikzentren der Welt etabliert. In die Stadthalle kommt es mit dem feurigen Violinkonzert des sowjetisch-armenischen Komponisten Aram Chatschaturjan und der glühenden fünften "Schicksalssinfonie" Tschaikowskis. Solist ist der 2004 in Bochum geborene Geiger Darius Preuß, ein Ausnahmetalent am Beginn einer vielversprechenden Karriere.