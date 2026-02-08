Mit dem Vortrag"Armenien–Eine Entdeckungsreise" nimmt der Referent die Teilnehmenden mit auf eine Rundreise durch ein Land, das vielen noch unbekannt ist.

Auf dem Weg von Jerewan zu den Klöstern im Süden und Norden des Landes lernt man die Geheimnisse der armenischen Geschichte und Kultur kennen. Mit anschaulichem Bildmaterial, das er zwischen 2017 und 2025 angesammelt hat, möchte er den Zauber des Sevan-Sees, die Besonderheiten der armenischen Architektur und auch die landestypische Küche näher bringen. Im letzten Drittel des Vortrags besteht die Gelegenheit, einen Blick auf Ereignisse der jüngeren Geschichte Armeniens zuwerfen, etwa den Bergkarabach-Konflikt oder die "Samtene Revolution" von 2018.