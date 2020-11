Armer Kongo, reiches Wakanda

Der fiktive afrikanische Staat Wakanda in „Black Panther“ ist reich und technologisch hochentwickelt. Das verdankt er nicht nur seinem weisen Herrscher T'Challa Udaku, sondern vor allem dem seltenen Metall Vibranium. In der Realität sind die afrikanischen Staaten mit dem größten Rohstoffreichtum allerdings die Ärmsten, allen voran der Kongo, der unter menschenunwürdigen Bedingungen Kobalt abbaut. Kinderarbeit in Kobaltminen für die Smartphones und E-Autos der westlichen Welt: wie kann es sein daß seltene Erden und wertvolle Rohstoffe ihre Staaten nicht reich machen, sondern in die Armut, Korruption und auf den letzten Platz der Menschenrechte führen? Im Vortrag wird diskutiert, was sich ändern muss und was die Politik und wir als Konsumenten tun können und müssen, um dies zu ändern.

Referenten: Dominik Rehermann, Tobias Gäckle Brauchler, co-Referent: n.n.