Armin Heitz - Davide Petrocca - Janosch Dörr

Die drei Musiker die schon seit über 20 Jahren auf vielen Bühnen, Clubs und Festivals Europas gespielt haben treffen sich an diesem Abend um eine Jazzgitarrensession auf höchstem Niveau darzubieten.Gemeinsam schaffen Sie eine inspirierende, moderne Verbindung von Mainstream und Gipsy Swing.

„Heitz nähert sich Django Reinhardt, dem ersten grossen europäischen Jazz-Individualisten und Vater aller Sinti- und Roma-Swinger an, um sich innerhalb dieses Kosmos gleich wieder weit von ihm zu entfernen... Mit den Füssen auf dem Boden seiner regionalen Herkunft und mit dem Kopf zwischen den Sternen des Gitarren-Universums ist Armin Heitz zu einem der bedeutenden Spieler in Deutschland gewachsen.“, so die Frankfurter Allgemeine Zeitung,...Mit Janosch Dörr und Davide Petrocca stehen Heitz zwei Könner aller Jazz-Spielarten zur Seite, Davide bewegt sich als Gitarrist in der Jazztradition, tief verwurzelt im Swing und Bebop und beeinflusst von Gitarristen wie Joe Pass, Pat Martino und Herb Ellis, jedoch ebenso beeindruckt von Fusion und Jazzrockvertretern; hier sind Pat Metheny, Scott Henderson und Robben Ford zu nennen.Großen Anteil am Sound des Trios hat auch der Rhythmus-Gitarrist Ja-nosch Dörr, der als Sinto einer legendären Musikerfamilie entstammend die traditionelle Swingmusik mit neuen Harmonien in die Jetzt-Zeit des Jazz transportiert.