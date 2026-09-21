Arnd Röhm & Backtrack Band | Einblicke – Ausblicke

Anlässlich seines 15-jährigen Bühnenjubiläums gewährt der Jettinger Zauberkünstler Arnd Röhm spezielle Einblicke: Was für besondere Erlebnisse hat es gegeben? Neben der Zauberei erzählt er in seiner typisch schwäbischen humorvollen Art von Pannen, Überraschungen und Momenten für die Ewigkeit.

Es wird aber auch Ausblicke geben: Was ist in der Planung und wie geht es weiter? Zusätzlich zu den zahlreichen Klassikern aus seinem Repertoire, werden einige ganz neue Kunststücke auf der Bühne präsentiert.

Ein besonderes Highlight ist die musikalische Begleitung. Die beiden bekannten Musiker Lorant Magyar und Chris Seeger werden mit ihrem Bandprojekt „Backtrack“ den magischen Abend musikalisch begleiten und zu einem einzigartigen Erlebnis beitragen.

Sie dürfen sich also auf einen bezaubernden Abend voller Überraschungen, Livemusik und vielen magischen Ein- und Ausblicken freuen.