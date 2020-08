Eine Art Wohnzimmerkonzert mit etwa 30 Besucher*innen bei uns im "Abstands" Saal. Arnim Töpel wird ein Programm speziell für diesen Abend entwerfen. Die einen proben Mallorca, die anderen Kleinkunst.

Arnim Töpels Jubiläumsprogramm „Mach doch mal nur Musik!“ Schon lange hört er von seinem Publikum diesen Wunsch. Nun, nachdem er gerade 20 Jahre Bühnenleben feiern konnte, ist für den Bluesdenker am Piano, geschätzt als Feingeist und Masterbabbler zugleich, die Zeit reif. Nicht zuletzt beging er unlängst ein weiteres Jubiläum: seinen 60. Geburtstag. Etliches hat sich über die Jahrzehnte angesammelt, schließlich hat für ihn mit Musik alles begonnen. So hören wir Songs aus seinen Anfängen als Töpel ohne (damals noch Jura-Student) und Lieder aus seinen neun Soloprogrammen. Hochdeutsch und in Kurpfälzer Mundart, was sich trefflich fügt, hat doch sein alter ego, de Günda, mit seinem „Hallole, isch bins…“ vor 30 Jahren sein Debüt gegeben. Dazu gibt es Lieblingsstücke, die ihn geprägt und begleitet haben aus der Pop-, Rock-, Schlager- und Chansonwelt. In töpeltypischer Spezialversion. A sebvaständlisch!

Aufführungslänge etwa 60-70 Minuten ohne Pause. Der Eintritt - mit Maske und Namensliste, ähnlich wie in Restaurants - ist ab 19:30h möglich. Sie werden an Ihren Platz gebracht und können die Masken dann wieder absetzen.