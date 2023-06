Arno Frank „Seemann vom Siebener"

Brütende Hitze, ein Freibad und mittendrin sechs Menschen, deren Lebenswege sich für einen schicksalhaften Moment miteinander verbinden.

Da ist Kiontke, der Bademeister, der noch immer im Beckenrand steht, such wenn die Leute meinen, dass es ihn eigentlich hätte umhauen müssen, dieses Unglück damals. Da ist Renate, die hinter der Kasse sitzt und zu viel raucht und die zwei, vier, acht Sachen an Kiontke mag, was sie natürlich niemals zugeben würde. Joe hingegen versucht anzuschwimmen gegen die vielen verpassten Gelegenheiten in ihrem Leben. Lennart hat es unfreiwillig zurückgezogen, zu den Anfängen, die seinen späteren Weg bestimmt haben. Da ist Isobel, die das Freibad schon kannte, als es das Freibad noch gar nicht gab, und da sind die beiden Geschwister, die den Seemann vom Siebener machen wollen - einen Kopfsprung mit am Körper angelegten Armen...

Arno Frank, geboren 1971, arbeitet als Kulturjournalist u.a. für den SPIEGEL, die taz und den Deutschlandfunk. Er lebt in Wiesbaden. Zuletzt erschien von ihm der Roman „So, und jetzt kommst du" (2017)