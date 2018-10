In seinem autobiografischen Debütroman "So, und jetzt bist du dran", erzählt Arno Frank von seinem Vater – einem Hochstapler. Es ist eine ebenso tragische wie komische Familiengeschichte. Vater, Mutter und drei Kinder leben in der pfälzischen Provinz der Achtzigerjahre. Der Autoverkäufer Jürgen und seine Frau Jutta sind verschuldet, aber glücklich. Als auf einmal das große Geld da ist, wandert die Familie fluchtartig nach Südfrankreich aus. Dort leben vor allem die drei Geschwister wie im Paradies, doch die Eltern benehmen sich immer seltsamer – bis ein Zufall enthüllt, dass der Vater ein Hochstapler ist. Er hat das Geld unterschlagen und bereits aufgebraucht, als sich die Schlinge enger zieht. Im letzten Moment flieht die Familie vor dem Zugriff der Behörden und die Jagd durch Europa geht weiter. Es ist ein freier Fall auf Kosten der Kinder, bis es unweigerlich zum Aufprall kommt. Ein Roman wie ein Roadmovie.

All das erzählt Arno Frank sehr anschaulich in seinem Debütroman. Absolut lesens- und hörenswert.

Arno Frank, geboren 1971 in Kaiserslautern, ist Publizist und freier Journalist. Er schreibt u.a. für die taz, Die Zeit, Spiegel Online