Arnold, Retter der Schafheit – Gastspiel Theater PATATI-PATATA

Schaf Arnold lebt inmitten einer großen Schafherde auf einer Wiese. Alle Schafe gehen ihrem alltäglichen Schafsleben nach - der Verarbeitung von Wolle in der "Mäh und Blök Schaf & Co.KG."

Alle bis auf Arnold. Arnold hat keine Lust auf Wollknäule wickeln, Fäden spinnen, stricken und färben. Arnold fühlt sich zu Höherem berufen. Er hüpft und turnt durch die Welt, was bei den anderen Schafen auf wenig Symphathie stößt.

Immer wieder ermahnen sie ihn, sich in die Gemeinschaft der Herde einzufügen, sich an der Arbeit, Tradition und an das konforme Schafleben zu halten. "Schließlich haben alle Schafe schon immer..." Doch Arnold trainiert weiter. Anerkennung bekommt er nur von einem winzig kleinen Maulwurf. Wenigstens von einem.

Eines Tages nähert sich der Wolf... Arnolds Stunde hat geschlagen. Zusammen mit seinem kleinen Freund Maulwurf stellt er sich der Herausforderungen: Schaf gegen Wolf! Jetzt zeigt sich, was ein echtes Superschaf ist...

Wir nutzen altes Handwerk als Spielelemt und entwickeln die Geschichte von Arnold dem Superschaf in der ästhetischen Welt rund um die Wolle in all ihren Facetten.

Nach dem gleichnamigen Kinderbuch von Gundi Herget und Nikolai Renger.