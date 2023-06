Arnold Stadler: „Irgendwo. Aber am Meer“

Selbst Schriftsteller kennen nicht immer die richtige Antwort, was Stadlers Protagonisten zum Verhängnis wird.

Auf einer Kulturveranstaltung im Westerwald wird er nach seinem Beitrag zur Energiewende befragt und wie er zu Greta Thunberg und den im Mittelmeer ertrinkenden Flüchtlingen stehe und redet sich um Kopf und Kragen. „Das ist ja das reinste weiße Altmännergeschwätz!“, schallt es aus dem Publikum als Reaktion auf seine hilflosen Antwortversuche. Erholungsbedürftig bricht der „Experte im Nichtwissen“, dem die Gegenwart fremd geworden ist, zu einem Sehnsuchtsort seines Lebens auf: ein Haus mit Blick auf die griechische Insel Ithaka. Es wird eine tragikomische Reise durch Erinnerungen, Geschichten und Gedanken, eine Suche nach unserem Platz in der Welt: dem Ort, an dem wir – trotz allem! – glücklich sein können.

Arnold Stadler wurde 1954 in Meßkirch geboren. Er studierte katholische Theologie in München, Rom und Freiburg, anschließend Literaturwissenschaft in Freiburg, Bonn und Köln. Er lebt und schreibt in Berlin, in Sallahn unweit der Elbe und in Rast über Meßkirch. Arnold Stadler erhielt zahlreiche bedeutende Literaturpreise, darunter der Georg-Büchner-Preis.

Die Veranstaltung wird moderiert von Christoph Schröder.