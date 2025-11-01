Wer sich zwischen Talkshow-Titeln, Netzaufregung und Papierstapel nach Haltung sehnt, ist bei Arnulf Rating genau richtig.

Der Grandseigneur des politischen Kabaretts entfaltet seinen Jahresrückblick im Format einer multimedialen Zeitungsshow: mit Tageszeitungen, Beamer und pointensicherer Sprache. Was 2025 bewegt hat, wird hier seziert, eingeordnet und mit bissiger Eleganz auf die Bühne geworfen. Regie führt Ulrich Waller.

Ob prominent gescheitert oder politisch schiefliegend – Rating entlarvt den medialen Zirkus mit Tempo, Tiefgang und satirischer Schärfe. Sein Kabarett lebt vom Wechsel zwischen Projektion und Performance, von klarem Standpunkt und Lust an der Übertreibung. Als letzter aktiver Tornado der 80er-Jahre-Schule bleibt er seiner Devise treu: Unterhaltung mit Haltung.

