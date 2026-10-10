In Deutschland aufgewachsen, reist die zehnjährige Aroha in den Ferien nach Neuseeland.

Dort entdeckt sie nicht nur ihre eigenen Māori Wurzeln, sondern auch eine besondere Gabe: Sie kann die Rufe der Wale auf eine Weise wahrnehmen, die kein anderer versteht. Durch die Traditionen und das Wissen der Māori lernt Aroha, dass Mensch, Meer und Natur miteinander verbunden sind. Doch ihre Gabe ist nicht nur ein Geschenk – sie bedeutet auch Verantwortung. Als Aroha erkennt, welchen Gefahren die Wale und ihr Lebensraum ausgesetzt sind, muss sie lernen, ihre besondere Fähigkeit für etwas Größeres einzusetzen: zuzuhören, zu verstehen und die Natur zu schützen.