Aron Black & the White Shirts

Mit dem neuen Programm umspannen Aron and the „Fab 4“ einen vielseitigen musikalischen Bogen mit einem Repertoire das nahezu keine Wünsche offen lässt.

Es reflektiert die Vielseitigkeit von Elvis mit vielen Klassikern, aber auch gern gehörten Raritäten aus den unzähligen musikalischen Genres die er zu seinen Lebzeiten bedient hat.

Beginnend mit den „early years", den frühen 50er Jahren, 60er Movie Songs, den „unplugged“ Topsellern seines 1968 Comebacks und einigen Songs aus der „Las Vegas " Ära Mitte der 70er Jahre, werden in Summe 3 Jahrzehnte Musik Stilrichtungen abgebildet.

Aron Black „ The Voice and Guitar Man”,

& the White Shirts,

...das sind: Mr. “Jay Dee” with his Double Bass and Background Vocals,

Eddie the “Scotty” and his “Twang Guitar” and Background Vocals,

...and in Memory to “Ronnie Tutt”,- Mr. Eisenhauer on the Drums,

...und last but not least:

Mr. “Boots” - VandenBerg with his Saxophon

interpretieren seine Songs absolut authentisch.

Für den passenden Sound on Stage sorgt Mr. “ Timo Pa.” / Tipa Sound Audio Engineering Company.

Das Programm orientiert sich an das Auftreten und die Bühnenshows des jungen Elvis der 50er Jahre, auf dem Höhepunkt seines Erfolges, wie auch seinem legendären 1968er Comeback.

In Anlehnung an den erfrischenden und minimalistischen Stil der „early years“, dazu mit einigen unplugged Elementen aus der erfolgreichen 1968 NBC Special Elvis Comeback Show wird dieses Programm, mit viel Herzblut sowie einer guten Portion Entertainment zelebriert.

Dies immer mit dem Anspruch, das Andenken an den „King“ auch in Zukunft zu bewahren. So ganz nach dem Motto:

"Music should be something that makes you gotta move, inside or outside.”

(Elvis Presley)