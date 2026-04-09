Aron Werner „HAL“

Mit dem Band-Projekt HAL (Highly Addictive Light) entführt Aron Werner sein Publikum auf eine klangliche Reise durch sphärische Landschaften, pulsierende Rhythmen und schwebende Melodien – mal hypnotisch und meditativ, mal kraftvoll und energetisch.

Atmosphärische Soundwelten verschmelzen mit treibender Energie und erzeugen ein intensives, beinahe cineastisches Hörerlebnis.

Aron Werners Musik ist stark geprägt von seiner Vorliebe für Progressive Rock und Jazz. Dabei verschmelzen anspruchsvolle Harmonien, improvisatorische Freiheit und rhythmische Vielfalt zu einem eigenständigen Sound zwischen Struktur und Experiment. Gleichzeitig spiegeln sich in seinen Kompositionen zahlreiche Einflüsse aus seiner großen Leidenschaft für Science-Fiction-Filme und -Literatur wider. Futuristische Klangfarben und weit gespannte musikalische Räume verleihen dem Projekt HAL eine unverwechselbare, visionäre Ästhetik.