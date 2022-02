Pulsierende Disco-Beats im New York City-Style, getaucht in karibisches und kapverdisches Flair – das garantiert Tanzbarkeit, die einen kaum auf den Stühlen hält. Arp Frique ist das Alter Ego des niederländischen Musikers Niels Nieuborg. Nach vielen Jahren in der Rotterdamer Musikszene, wo er bevorzugt mit Künstlern von den Kapverden und aus Surinam zusammenarbeitete, bringt er endlich seine eigene Musik heraus. Der Künstlername verrät, wem seine besondere Zuneigung gilt: Da ist der spezielle Klang der ARP-Synthesizer, die die frühe elektronische Musik prägten, und der Hit »Le Freak« von Chic mit seinem typischen Disco-Sound der siebziger Jahre. Zusammen ergibt dies erstaunliche Mixturen aus Funk, Jazz, Boogie und immer wieder ganz speziellen Rhythmen.

Die Arp Frique Family besteht aus einer bunten Mischung von Musikerinnen und Musikern, die bei führenden Festivals auf der ganzen Welt zu hören sind und zusammen mit Arp auftreten, wie etwa der Keyboarder Erik »Keysie« Ritfeld oder – allen voran – Americo Brito, die singende Legende von den Kapverdischen Inseln. In den Siebzigern und Achtzigern stillte er in der Hafenstadt Rotterdam das Fernweh der Seeleute. Konzerte, Plattenaufnahmen und das Radio machten ihn bekannt und schließlich berühmt. Nun holt sein unverändert sanfter Bariton die musikalische Stimmung von einst wieder ans Licht. Arp Friques Musik mag nach Vintage klingen, aber alle seine Stücke sind Originalkompositionen von heute, die musikalische Grenzen einfach auflösen.

Americo Brito Gesang

Arp Frique Gesang, Synthesizer, Gitarre

Mariseya Gesang

Erik »Keysie« Ritfeld Keys

Djosa Keys

Marilonah Copra Bass

Emmanuel Afriyie Schlagzeug