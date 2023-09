Digitaler Gesetzesdschungel

„Wenn ich nur 7 Sekunden des Songs ins Netz stelle, ist es legal“, „Internetfotos ohne Copyright-Angabe kann ich kostenlos verwenden“, „Ich brauche keine Einverständniserklärung, wenn ich Personen bei Konzerten fotografiere“ – rund ums Thema Internet und Recht gibt es eine Fülle urbaner Mythen, die im Zweifelsfall viel Ärger einbringen können.

Dozentin Dr. Charlotte Lauser räumt in der hybriden Fortbildung mit diesen Legenden auf und gibt einen Einblick in die gesetzlichen Rahmenbedingungen, die es bei der Nutzung von Social Media und anderen digitalen Plattformen tatsächlich zu berücksichtigen gilt. So geht die Juristin unter anderem darauf ein, was bei der Veröffentlichung von Musik und Bildern im Internet beachtet werden muss und welche Daten auf welchen Plattformen verwendet werden dürfen. Schwerpunkte sind Urheberrecht, Datenschutz und das Recht am eigenen Bild. Auch die hiermit verbundenen Haftungsfragen werden anschaulich erklärt.

Die Fortbildung richtet sich an alle, die rund um die Themen Kultur, Musik und Unterricht aktiv im Internet unterwegs sind. Die Teilnahme ist sowohl in Präsenz auf Schloss Kapfenburg als auch digital via Zoom möglich.

Dozentin:

Dr. Charlotte Lauser ist Rechtsanwältin und Fachanwältin für Informationstechnologierecht mit Fokus auf Datenschutzrecht, Arbeitsrecht, Urheberrecht und Sozialrecht. Nach Stationen in verschiedenen Anwaltskanzleien gründete Dr. Lauser mit ihrer Geschäftspartnerin die Kanzlei Macho-Lauser. Sie ist zudem als Datenschutzbeauftragte tätig.