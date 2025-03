„Daniel Schneck ist Gitarrist, Tuba-Spieler, Komponist und Musiklehrer. Er gründete und ist Teil verschiedener Musikgruppen wie Arrecife, Diez de Centolla (Tango), Jivers (Vocal Swing), Todopoderoso Popular Marcial, Florencio Varela Municipal Symphony Orchestra und dem „El Guitarrazo“ Gitarrenschulorchester der argentinischen Volksmusik. „Las canciones del caracol“ („Die Lieder der Schnecke“) ist der Name seines Soloprojekts.

Lena López ist Sängerin, Gitarristin, Songschreiberin und Musiklehrerin. Sie gründete: Dominga, ein Gesangsduo; Entredichas, eine Gesangsgruppe; El Guitarrazo, ein Gitarrenorchester, u.v.m.. Sie befindet sich in der Vorproduktion ihres ersten Soloalbums mit Gitarre und Gesang als Grundgerüst, das die Lieder enthält, die zum Repertoire von Arrecife gehören. Gleichzeitig beschäftigt sie sich mit der Erstellung von „Versionen“ populärer Lieder indem sie jedes Lied in ihre eigene Sprache und Ausdrucksperspektive übersetzt. Ein Teil dieses Repertoires wird auch in den Konzerten des Duos zu hören sein.