Als wahre Hip-Hop-Pioniere seit 1991 setzten sich ARRESTED DEVELOPMENT weltweit für Bewusstsein und Empowerment ein. Ihre Interpretation eklektischer und lebendiger afrikanischer Klänge und Kleidung hat einen einzigartigen Mix aus Rhythmen und Stilen hervorgebracht, der sich weiterhin vom erwarteten Look und Sound der Hip-Hop-Kultur abhebt. ARRESTED DEVELOPMENT unterstützen wichtige Gruppen und Bewegungen wie die National Coalition of the Homeless und den African National Congress (ANC).

Mit zahlreichen Albumveröffentlichungen und Welttourneen hat ARRESTED DEVELOPMENT die Hip-Hop-Kultur maßgeblich geprägt. Ihr Album „3 Years, 5 Months and 2 Days in the Life of…“ brachte ihnen zwei Grammys als „Best New Artist“ und für die „Best Rap Single“ („Tennessee“), zwei MTV Awards, einen Soul Train Music Award und den NAACP Image Award ein. Das Magazin „Rolling Stone“ kürte sie 1992 zur Band des Jahres, während VH-1 sie zu einem der größten Hip-Hop-Künstler aller Zeiten ernannte! Die Rock and Roll Hall of Fame nahm ihren Hit „Tennessee“ sogar in die Liste der 500 Songs auf, die den Rock ’n’ Roll prägten. ARRESTED DEVELOPMENT teilten die Bühne mit so bedeutenden Persönlichkeiten wie Nelson Mandela, Louis Farrakhan, Hillary Rodham Clinton und Barack Obama – sie sind wahrlich Legenden.

Die Band setzt ihren Siegeszug fort und präsentiert weiterhin herausragende Musik, die von Selbstreflexion und Revolution handelt. Ihr Doppelalbum „Bullets in the Chamber“ (http://bit.ly/BITCalbum) aus dem Jahr 2024 bildet da keine Ausnahme. Mit dabei sind legendäre Künstler wie Chuck D, Sky Zoo, Canibus, Diana King, Ras Kass, O'hene Savant, Twan Mack, MRK SX, Do it All Dupree, Grandmaster Caz, Sol Messiah und Sa-Roc. Als besondere Gastbeiträge wirken Montsho Eshe und Rasa Don mit.

Doch jetzt zählt für die Gruppe nur noch ihr neuestes Projekt „Adult Contemporary Hip-Hop“, produziert von Speech für Vagabond Productions und Configa für Configuration Records. Die Singles „All I See Is Melanin“ und „Pack It Out“, die am 4. Juli erschienen sind, sind ab sofort erhältlich und bieten unvergleichliche Lyrik, gefühlvolles Storytelling und ein tiefes Bewusstsein – allesamt auf die unnachahmliche Art von ARRESTED DEVELOPMENT!

Als wahre Hip-Hop-Pioniere seit 1991 setzten sich ARRESTED DEVELOPMENT weltweit für Bewusstsein und Empowerment ein. Ihre Interpretation eklektischer und lebendiger afrikanischer Klänge und Kleidung hat einen einzigartigen Mix aus Rhythmen und Stilen hervorgebracht, der sich weiterhin vom erwarteten Look und Sound der Hip-Hop-Kultur abhebt. ARRESTED DEVELOPMENT unterstützen wichtige Gruppen und Bewegungen wie die National Coalition of the Homeless und den African National Congress (ANC).