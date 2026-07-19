Ars Conectit: „Tante Polly“

Tante Polly ist eine Hamburger Kultband mit Seeräuberswing: Polkajazz & Lieder zum Heulen aus Sankt Pauli.

Mit ihrem Jubiläumsprogramm „Pollytesse Royale“ präsentieren die ewig jungen Haudegen vom Kiez Chansons voller rotziger Melancholie, Witz und Herz.

Einst im Jazz zuhause, zog es die Musiker von Schleswig-Holstein über Hamburgs Spelunken hinaus in die Welt der Chansons – zwischen Schnaps, Champagner, Czárdás und Cha-Cha-Cha. Herausgekommen ist ein unverwechselbarer Mix aus Frechheit, Romantik und ehrlicher Melancholie.

Die Band ist eng mit den Freilichtspielen Schwäbisch Hall verbunden: Neben regelmäßigen Konzerten wirken die Musiker auch in Schauspielproduktionen mit. In diesem Jahr gestalten sie die Musik für „Stolz und Vorurteil (oder so)“ und „Der gestiefelte Kater“.