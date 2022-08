Ars-Conectit-Festival

Elf regionale und überregionale Künstlerinnen und Künstler stellen in der Scheune aus Bühlerzimmern ihre ganz unterschiedlichen Werke vor.

Die Arbeiten decken ein Spektrum ab, das von Grafik und Malerei über Fotografie und Videokunst bis zu Skulpturen reicht.

Zu sehen sind die Werke von Alexandra Abredat, Renate Bärnthol, Birgit Bindewald, Mirjam Deschler, Karl Heinz Mauser, Sabine Reiter, Mechthild Reuter, Elisabeth Schmidt, Martin Weis und Martin Wolfram. Einen in sich geschlossenen Teil der Ausstellung bilden die Bilder des in Odessa lebenden Fotografen David Grigoryan, der seit vielen Jahren Alltagsszenen in seiner Stadt dokumentiert. Sein Schaffen hat aufgrund der aktuellen Situation in der ukrainischen Hafenstadt, die auch geprägt ist vom Krieg und der ständigen Bedrohung, eine zusätzliche, neue und zugleich dramatische Facette erhalten.

Der Gedanke hinter dem Projekt: Viele unterschiedliche Kunstformen in räumlicher Nähe zueinander zeigen Gemeinsamkeiten, Gegensätze und damit Vielfalt auf. Menschen kommen zusammen, reden untereinander, tauschen sich aus und erleben den verbindenden Charakter der Kunst.

Eröffnung mit Mitmachaktionen am 14. August ab 11:00 Uhr.

Bis zum 9. September in der Scheune aus Bühlerzimmern (Gebäude 4b).