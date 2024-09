Arschbombe verboten

Theaterstücke, Lesungen, Erzählstunden, Literatur wird lebendig – im Oktober 2024 findet wieder die Kinder- und Jugendbuchwoche „LESELUST“ statt. Im LTT und in weiteren Tübinger Institutionen dreht sich dann alles ums Lesen, um Bücher und Geschichten. Autorinnen und Autoren geben Einblicke hinter die Kulissen des Schreibens. Lesungen, Theaterstücke und Erzählstunden entführen uns in literarische Abenteuer und andere Welten. Ein Programm zum Schmökern, Mitfiebern und Staunen! Zum krönenden Abschluss findet wieder die Theaterbüchernacht statt, in der Kinder im LTT übernachten, lesen, Theater spielen und vieles mehr.