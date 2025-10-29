Stefan Schöttler ist Stand-Up-Comedian, einer der heißesten Newcomer in Deutschland und ein absoluter Geheimtipp!

Stefan ist ein echter Ruhrgebietler und ein Mann wie ein Baum. Und obwohl das Leben oft versucht hat ihn zu fällen, ist der ehemalige Schwergewichtsboxer mit 1,98 m nicht zu übersehen

In seinem Programm „arschvollglück“ gewährt der Hüne mit dem großen Herz einen Einblick in die Seele eines Menschen, der über seine erlittenen Verletzungen lachen kann.

Stefan reißt keine Witze, er erzählt humorvoll und pointenreich wie es funktionieren kann, sich den eigenen Niederlagen, Verlusten und Ängsten mit Humor zu stellen.

Als Boxer hat er gelernt auch Tiefschläge zu verpacken und zu kontern.

Sensibel und lustig beschreitet Stefan Schöttler in seinem Programm den schmalen Grat zwischen Komik und Tragik und beweist, dass es das eine ohne das andere nicht geben kann.

Die Frage „Was will ich wirklich im Leben und was macht mich existentiell glücklich?“ hat ihn lange beschäftigt. Doch was Stefan wirklich will, ist vor allem eines:

Seinen Zuschauern ein herzhaftes und unbeschwertes Lachen ins Gesicht zaubern!

....oder nicht doch ne Bifi und nen Bier von der Tanke?