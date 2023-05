Arsen und Spitzenhäubchen

New York im Stadtteil Brooklyn in den vierziger Jahren. Mortimer Brewster geht es glänzend: Eben hat er beschlossen, die attraktive Pfarrerstochter Elaine Harper zu heiraten. Er hat zwei reizende alte Tanten, die mit Mortimers Bruder Teddy ein altes, entzückend eingerichtetes Haus in Brooklyn bewohnen. Doch eines Tages entdeckt er in der Fenstertruhe seiner Tanten die Leiche eines Mannes. Für Mortimer ist klar, dass nur Teddy dahinter stecken kann. Dieser hält sich nämlich für Präsident Roosevelt, und Mortimer hat bereits veranlasst, ihn nach dem Ableben von Tante Abby und Tante Martha in einer Heilanstalt unterzubringen. Mortimer versucht nun, die Tanten von der Notwendigkeit zu überzeugen, Teddy noch in dieser Nacht einzuweisen. Doch wie groß ist sein Erstaunen, als sich die beiden Damen keineswegs verwundert über die Leiche in ihrem Wohnzimmer zeigen. Er erfährt, dass seine harmlosen Tanten selbst den Herrn in der Fenstertruhe auf dem Gewissen haben. Heute noch soll dieser ordnungsgemäß bestattet werden – im Keller, bei den anderen elf…