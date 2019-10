Arsen und Spitzenhäubchen

Abby und Martha Brewster sind zwei liebenswerte alte Damen, die keinem Menschen ein Haar krümmen könnten. Davon ist ihr Neffe, der Theaterkritiker Mortimer, der in ihrem Haus wohnt, überzeugt. Doch er macht zufällig eine entsetzliche Entdeckung: In der Truhe beim Fenster liegt eine Leiche versteckt. Mortimer stellt die Tanten zur Rede und muss erfahren, dass diese aus Mitleid alte einsame Männer in ihr Haus locken und mit vergiftetem Wein töten, um sie „Gott näher zu bringen“. Zur Beseitigung der Leichen benutzen sie Mortimers geisteskranken Bruder Teddy.

Mortimer will seine Familie jedoch nicht der Polizei ausliefern. Stattdessen denkt er, das Problem lösen zu können, indem er die Einweisung Teddys in eine Nervenheilanstalt in die Wege leitet.

Inzwischen kehrt jedoch Mortimers lange als verschollen gegoltener Bruder Jonathan ins Haus zurück. Dieser ist zum polizeilich gesuchten Serienmörder geworden. Zusammen mit seinem Komplizen Dr. Einstein, der ihn mehrfach im Gesicht operiert hat, will er im Haus der Tanten untertauchen und sich heimlich seines mitgebrachten letzten Mordopfers entledigen.

Als die beiden Brüder aufeinander treffen und Mortimer das Mordopfer entdeckt hat, will er sie des Hauses verweisen und notfalls die Polizei rufen, Jonathan beschließt, Mortimer umzubringen , wozu er diesen zuerst fesselt und knebelt. Erst als der Polizeichef persönlich aufkreuzt, wird Jonathan als der gesuchte Serienmörder erkannt und verhaftet.