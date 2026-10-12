"Arsen und Spitzenhäubchen"

Theaterkritiker Mortimer Brewster macht im Haus seiner Tanten eine grausige Entdeckung: In einer Truhe liegt eine Männerleiche!

Doch nicht nur das. Die mörderisch-reizenden älteren Damen Martha und Abby gestehen ihrem Neffen noch weitere Tote. Mortimer gerät in Panik und kann um Haaresbreite einen weiteren Mord verhindern. Von nun an versucht er alles, damit seine Tanten nicht auffliegen. Gar nicht so einfach, wenn die Polizei im Haus ein und aus geht und der Pfarrer – Mortimers künftiger Schwiegervater – im Nachbarhaus wohnt. Als wäre das nicht schon genug, taucht plötzlich sein verschollen geglaubter Bruder Jonathan auf. Auch er hat eine Leiche zu verbergen…