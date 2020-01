Arsen - Record Release Show

Nachdem Jochen BD Ende 2016 Fortress Black beendet hat, ist der Grundstein für ARSEN gelegt und die ersten Songs entstehen. Noch bevor die Band rekrutiert ist, sind Demos aufgenommen.

Die Band wird einberufen. Jochen BDs jahrzehntelange Erfahrung als Mastermind in Bands wie Radical Development, Beat Down, 711 Mayhem und Fortress Black, erleichtern ihm die Auswahl seiner Mitstreiter. Zusammen haben die Mitglieder von ARSEN unzählige Live-Shows im In -und Ausland über die Jahre absolviert.

Nach dem Malte von Black Shape Of Nexus die Band im April verlassen hat, sieht dasaktuelle Line-up aus ex Mitgliedern von Blank, Boden und Fortress Black wie folgt aus:

Martin - vocals

Holger - bass

Jochen BD - guitar

Darko – drums

Stark verwurzelt in der Stuttgarter Hardcore Szene ziehen ARSEN aber auch Metalfans in Ihren Bann... die Grenzen zwischen den Genres verwischen ist gut und gewollt!

Musikalisch beherrschen ARSEN den Balanceakt zwischen blackened Hardcore, Sludge und Doom, eingehüllt in einer düsteren Soundwand. Mal atmosphärische, epische Szenen, mal manisch hämmernd Amboss artige Moshparts, finden sich in den Songs wieder.

Textlich befassen sich ARSEN mit sozial- /emotionalen Themen, die ein antireligiösesWeltbild und eine antifaschistische politische Grundhaltung ausdrücken. Live lässt ARSEN eine düstere Welt aus einer brachial-monumentalen Soundwand entstehen.

Gäste: Codeia, Ghost Train Suplex