Art after work: Führung "Flora, Fauna & Fantastik"

Jeden Donnerstagabend findet ab 18.00 Uhr in der Städtischen Galerie ein kurzweiliger, halbstündiger Rundgang durch die aktuelle Sonderausstellung „Flora, Fauna & Fantastik.

Bilderwelten & Weltbilder zwischen Heilsversprechen & Horrorvision“ mit Galerieleiterin und Kuratorin Corinna Steimel statt.

Diese erste Retrospektive zum Gesamtschaffen des mittlerweile im 90. Lebensjahr angekommenen Künstlers Hans Bäurle zeigt Arbeiten aus neun Jahrzehnten.

Damit werden die einzelnen Phasen seiner Werkentwicklung erstmals in Gänze nachgezeichnet, was einen neuen Blick auf das bisherige Gesamtschaffen des vielseitig begabten Künstlers ermöglicht, der nach eigener Aussage „noch immer“ auf der malerischen Suche nach dem „perfekten Bild“ ist. Mehr hierzu und dem hohen Anspruch des Künstlers an sich selbst können Sie bei den zahlreich angebotenen Führungen erfahren.

Das wöchentliche und abendliche Treffen im kleineren Kreis eignet sich zudem besonders gut dazu, um einen Blick hinter die heile Fassade und die Hintergründe der Kunstwerke abseits ihres aktuellen Präsentationsorts zu werfen.

Denn was viele Besucher/-innen der Ausstellung nicht wissen können: Hans Bäurles Kunst eckt auch immer mal wieder an. Und so haben einige der rund 200 ausgestellten Kunstwerke über die vergangenen Jahre eine wahre Odyssee hinter sich, etwa was den vorherigen Aufstellungsort oder sonstige interessante Umstände betrifft. Bleiben Sie neugierig und kommen Sie vorbei... Wir freuen uns auf Sie.