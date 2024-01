Mittlerweile seit zehn Jahren haben sich im Begleitprogramm der Galerie-Wechselausstellungen das After Work-Format am Donnerstagabend von 18:00 bis 18:30 Uhr etabliert. Bei den abendlichen Zusammentreffen nach der Arbeit wird ein spezifisches Werk und/oder Thema in der Ausstellung vorgestellt und auf Hintergrundinformationen eingegangen. Es finden zum Ausstellungsthema passend kurze und knackige “Art + Aperitif”- Kurzrundgänge mit Ausstellungsmacherin Corinna Steimel statt.