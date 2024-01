Pianistenfestival Böblingen - Veronique de Raedemaker, Anton Gerzenberg

Programm:

Karol Szymanowski, Mythes, op. 30

La fontaine d‘arethuse

Narcisse

Dryade et Pan

Ludwig van Beethoven

Sonate Nr. 10 für Violine und Klavier G-Dur, op. 96

Maurice Ravel

Jeux d‘eau für Klavier

Béla Bartók

Sonate Nr. 1 für Violine und Klavier

Vitae:

Veronique De Raedemaeker (1996, Belgien) studierte in Antwerpen, Brüssel und Köln u.a. bei Alissa Margulis, Barnabás Kelemen und Philippe Graffin und absolviert derzeit das Konzertexamen-Studium bei Mikhail Ovrutsky an der HfMT Köln.

2019 gründete sie das auf zeitgenössische Musik spezialisierte ÉRMA Ensemble in Köln mit, sowie 2021 das Trio Gilu, mit dem sie 2022 die CD "Garland - Songs for Soprano, Violin and Harp" veröffentlichte.

Ihre CD "Malinconia" wurde mit dem " Klara Wahl" beim flämischen Rundfunk ausgezeichnet.

Als leidenschaftliche Kammermusikerin tritt Veronique bei Festivals und Konzertreihen wie Verbier Festival, Lucerne Festival, Schiermonnikoog Jong Talent Festival, Arte Amanti und Best of NRW auf.

Sie ist Preisträgerin nationaler und internationaler Wettbewerbe wie Young Belgian Talent, Internationaler Anton Rubinstein Wettbewerb, Concours Breughel, Interner Kammermusikwettbewerb HfMT Köln, Internationaler Violinwettbewerb Kulturstiftung Hohenlohe und Concours Vieuxtemps und trat als Solistin u. a. mit La Passione, Sinfonietta Köln und dem Gödölö Symphony Orchestra auf.

Seit 2020 ist sie dankbare Stipendiatin der Werner Richard - Dr. Carl Dörken Stiftung.

2022 bis 2023 ist Veronique Artist in Residence von SWUK Flandern.

Anton Gerzenberg, 1996 in Hamburg geboren, begann im Alter von vier Jahren mit dem Klavierspiel und wurde unter anderem von Julia Suslin und Julia Botchkovskaia in Hamburg, Jan Jiracek von Arnim in Wien und aktuell von Pierre-Laurent Aimard in Köln unterrichtet.

2019 war er Mitbegründer des Ensembles für Neue Musik ÉRMA in Köln, das in enger Zusammenarbeit mit Unsuk Chin sein erstes Konzert gab. Kammermusikalisch ist er mit Musiker/innen wie Martha Argerich, Dora Schwarzberg und Alvise Vidolin aufgetreten.

Klavierkonzerte gab er unter anderem mit dem Taipei Symphony Orchestra, den Münchner Symphonikern, der Hamburger Camerata, dem Musikkollegium Winterthur sowie dem Tonhalle-Orchester Zürich.

Außerdem ist er häufiger Gast bei Festivals wie dem Progetto Martha Argerich in Lugano, dem Klavierfestival Ruhr, dem Schleswig-Holstein Musikfestival, der Accademia Chigiana in Siena und dem Mozartfest Würzburg.

Im Juni 2021 gewann er den Ersten Preis beim 15. Concours Géza Anda in Zürich.