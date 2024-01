Pianistenfestival Böblingen - Anton Gerzenberg

2024 MIT SCHWERPUNKT AUF KLÄNGEN UND IMPRESSIONEN AUS DER NATUR

©Anton Gerzenberg

Programm:

Rued Langgaard, Insectarium:

Nine Puzzle Pieces

Edvard Grieg, aus Lyrische Stücke op. 43:

Schmetterling

Vögelein

Antonio Estevez, aus Piezas infantiles:

El pajarito (Das Vögelchen)

Platero (Silberesel)

Florentino cuando era becerrero (Florentino als Hirt)

Béla Bartók

Im Freien, Sz. 81

Franz Liszt Legende Nr. 1

St. François d’Assise: la prédication aux oiseaux”, S. 175/1

Olivier Messiaen La Fauvette des jardins

Vita:

Anton Gerzenberg, 1996 in Hamburg geboren, begann im Alter von vier Jahren mit dem Klavierspiel und wurde unter anderem von Julia Suslin und Julia Botchkovskaia in Hamburg, Jan Jiracek von Arnim in Wien und aktuell von Pierre-Laurent Aimard in Köln unterrichtet.

2019 war er Mitbegründer des Ensembles für Neue Musik ÉRMA in Köln, das in enger Zusammenarbeit mit Unsuk Chin sein erstes Konzert gab. Kammermusikalisch ist er mit Musiker/innen wie Martha Argerich, Dora Schwarzberg und Alvise Vidolin aufgetreten.

Klavierkonzerte gab er unter anderem mit dem Taipei Symphony Orchestra, den Münchner Symphonikern, der Hamburger Camerata, dem Musikkollegium Winterthur sowie dem Tonhalle-Orchester Zürich.

Außerdem ist er häufiger Gast bei Festivals wie dem Progetto Martha Argerich in Lugano, dem Klavierfestival Ruhr, dem Schleswig-Holstein Musikfestival, der Accademia Chigiana in Siena und dem Mozartfest Würzburg.

Im Juni 2021 gewann er den Ersten Preis beim 15. Concours Géza Anda in Zürich.