Freitag-(Kater) Frühstück-Führung

Jeden zweiten Freitag im Monat finden von 9:00 bis 10:30 Uhr wieder die nicht nur bei Frühaufstehenden beliebten morgendlichen Führungen für einen bildschönen Start in den Tag statt - mit einem kleinen Frühstückchen bestehend aus Kaffee, (Butter)Brezeln und Saft, Sekt oder Sprudel.

Im Rahmen der feierlich-fulminant am 11.11.2023 eröffneten Kollektivausstellung “Schall+Rau(s)ch: Dunstkreis der Dosierung! Von A wie Alkohol bis Z wie Zukunftsdrogen sowie sonstigen sinnstimulierenden Substanzen als Methode, Mittel und Motiv in der Modernen Kunst" haben wir uns kurzerhand dazu entschlossen, das Frühstück-Führung-Format dem weniger berauschenden, sondern ernüchternden Phänomen des "Katers" oder auf Englisch, des "Hangovers" umzuwidmen. Denn, ganz ehrlich, wer kennt es nicht, dieses mulmige Gefühl in der Magengegend, oder der stechende Kopfschmerz nach einer Feier oder einem Festgelage... auch Schwindel, Übelkeit, Müdigkeit und ein generelles Krankheitsgefühl können das Ergebnis einer "durchzechten" Partynacht sein. Als "Rezeptur" dagegen gibt es bei uns Wissenswertes und Wahnsinniges über die "Alltagsdroge Nr.1" namens Alkohol, oder kennen Sie den Ursprung für den Begriff "Kater"?. Die ambivalente Thematik wird bei unserem Rundgang anhand kreativer Ausdrucksformen in Form von risiko- und nebenwirkungsfreier Kunst verhandelt, darunter etwa Fritz Steisslingers "Stammtisch-Geschichten", die fröhlich-heiter anmutenden "Korkenwesen" von Marcus Gwiasda oder Danielle Zimmermanns Champagner-Konsum-Bilder - alles garantiert gut dosiert sowie mit genügend Wasser als Zutat.