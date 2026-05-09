Die ART Eisenbahn ist ein internationaler Spielzeugmarkt und Sammlertreff.

Er bietet eine breite Palette an historischen, teilweise absolut hochwertigen Spielsachen, von Eisenbahnen, Modellautos bis hin zu Puppen und Actionfiguren.

Die Veranstalter erwarten um die 50 internationale Sammler. Insbesondere aus Deutschland, Schweiz, Frankreich, Belgien, Niederlande, Luxembourg, Spanien aber auch aus England und Amerika.

Bei der ART Eisenbahn findet jede/r etwas: Sammler von hochwertigen Spielsachen, genauso wie diejenigen, die mit Spielzeug noch spielen wollen.

Das Angebot zählt zum Besten was es in diesem Sektor zu sehen gibt.

Die ART Eisenbahn hat sich innerhalb kürzester Zeit zu einem wahren Hotspot entwickelt.