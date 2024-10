Art of Believing - Flamenco

Erleben Sie lebhafte und authentische Flamenco-Musik und -Tanz von der eindrucksvollen Daniel Martinez Flamenco Company.

Die Produktion Art of Believing (Die Kunst des Glaubens) wurde kürzlich mit dem renommierten Preis „Herald Angel Award“ ausgezeichnet und ist voller atemberaubenden Flamenco-Musik, die die Leidenschaft und das Feuer von Andalusien nach Deutschland bringt.

Der renommierte Komponist und Flamenco-Gitarrist Daniel Martinez präsentiert seine einzigartige musikalische Produktion, in der die Zuschauer eine reiche Vielfalt von Flamenco-Stilen genießen werden: Von den starken Gefühlen einer „Seguiriya“ bis zu den fröhlichen Klängen einer „Alegría“.

Die Vorstellung wird von einer außergewöhnlichen Gruppe von Musikern, Flamenco-Sängern, Gitarristen, einem Cajon-Spieler, einem Violinisten und einer Tänzerin aufgeführt, die Daniel in einer kraftvollen Flamenco-Vorstellung voller Leidenschaft und Authentizität begleiten.

Die Premiere von Art of Believing fand im Edinburgh’s Royal Lyceum Theatre im Oktober 2017 statt. Aufgrund des enormen Erfolgs der Show tourt die Daniel Martinez Flamenco Company derzeit durch das Vereinigte Königreich. Die Vorstellung ist in vielen Theatern und auf Gitarren- und Kunstfestivals in einigen der größten Städte des Landes ausverkauft. Während sich die Tournee im Vereinigten Königreich dem Ende zu neigt beginnt die Europa-Tournee im Jahr 2024.

Art of Believing verspricht eine wirklich unvergessliche Vorstellung zu werden, und wird die pure Seele des Flamencos und herausragendes musikalisches Können in die deutschen Theater und Städte bringen. Dies ist ein unverzichtbares Flamenco-Erlebnis - Lebhaft und aufregend!