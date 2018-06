Art of Emotions: Voices und Band des MPG

Die Traumfigur "DUundICH" in der Show "Art of Emotions" wird von der Kunst berührt und geleitet und begibt sich auf eine Reise der Gefühle, in der alle Sinne angesprochen werden - ausgedrückt durch Musik, Kunst, Licht, Farben und Tanz.

„Art of Emotions“ macht Kunst als Einheit erlebbar. Als zweistündige Show wurde sie von Alona Negrich konzipiert. In der Alten TÜV-Halle wird „Art of Emotions“ durch international agierende Musiker wie Arno Haas (Saxophon) und Alvin Mills (Bass/Drums), sowie dem Maler Alfredo Pucci und anderen Künstlern unterstützt.

Künstlerische Leitung: Alona Negrich

Kunstperformance: Reinhilde Weiß-Freisinger

Choreografie: Heike Laws

Videoanimationen: Emma Neufeld