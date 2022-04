Art of Fugue

Johann Sebastian Bach Die Kunst der Fuge, BWV 1080

Als »Reise in Bachs letztes Werk« beschreibt der Pianist Filippo Gorini, was ihn in den vergangenen Pandemie-Jahren musikalisch beschäftigte. Ob in Gesprächen mit anderen Musiker*innen oder in Form von eigenem Filmmaterial: Sein Forschungsprojekt geht über eine rein künstlerische Auseinandersetzung mit Johann Sebastian Bachs letztem großen Instrumentalzyklus hinaus und gleicht eher einer dokumentarischen Arbeit. Die Tiefgründigkeit des Werkes war es letztendlich, die in Gorini das Verlangen weckte, jedes Detail der 14 Fugen und vier Kanons genauestens zu ergründen. Durch die Ergänzung mit eigens geschriebenen Sonetten und Haikus interpretiert er Bachs spätes Vermächtnis als lebendiges Werk, das mit seiner ganzen Poetik eine Brücke zur zeitgenössischen Kultur baut.

Filippo Gorini Klavier

Dieses Konzert wird zusätzlich akustisch in den Ehrenhof des Ludwigsburger Residenzschlosses übertragen. Anschließend Meet & Greet