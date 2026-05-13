ART OF TOTAL HARMONY - Rock, Pop und Jazz in 3 Dimensionen: Gemeinschaftskonzert von Chor-Art Stuttgart, Young Harmony und Vokal Total (14. Stuttgarter Chortage)

Für die Stuttgarter Chortage bieten die drei befreundeten Chöre Chor-Art, Vokal Total und Young Harmony in einem Gemeinschaftskonzert ein abwechslungsreiches Programm.

Der Frauenchor Young Harmony beginnt mit verschiedenen Pop- und Rocksongs der letzten Jahrzehnte und lässt es mal laut werden (Let´s get loud) oder unter die Haut gehen (I´ve got you under my skin).

Vokal Total präsentiert danach eine Mischung aus Deutschpop, Pop-Klassikern, Latin/Jazz und mehr.

Chor-Art schließt das Konzert mit der New York Mass von Christoph Schöpsdau. Sie ist eine moderne Jazzmesse, die den traditionellen englischen Messetext mit einer breiten Palette jazztypischer Stile verbindet – von Swing über Latin bis Funk und Gospel. Die New York Mass ist eine Hommage an die Stadt New York und ihre Menschen, besonders an ihre Künstler.