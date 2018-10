Seit 2017 lädt das Wildbad Rothenburg Kunstschaffende ein, einige Monate lang in der evangelischen Tagungsstätte zu leben und zu arbeiten. Mit der offiziellen Übergabe des Kunstwerks der diesjährigen Stipendiatin Ulrike Mohr am 23. November, 17 Uhr an die Öffentlichkeit wird art residency wildbad 2018 abgeschlossen.

Förderer sind der Kunstfonds der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche in Bayern (ELKB) und der Kunstfonds Bayern.

Ab 18 Uhr im Atelier in der ehemaligen Turnhalle: "Wechselraum", ein transdisziplinäres, kollaboratives Projekt. Den Ausgangspunkt der 24-stündigen Aktion bildet eine Raumzeichnung von Ulrike Mohr. Weitere Informationen: www.wildbad.de