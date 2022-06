art residency wildbad: Belém & Gomringer

“Das […] Element” heißt die Soundinstallation der brasilianischen Künstlerin Laura Belém, für die die Lyrikerin Nora Gomringer ein Gedicht schrieb und selbst eingelesen hat.

Corona-bedingt zwei Jahr später treffen sich beide Künstlerinnen erstmals persönlich und freuen sich auf ihr Publikum im Wildbad: die in São Paulo beheimatete Laura Belém und die Dichterin Nora Gomringer.

Die eine bringt ihren in Vinyl gepressten Künstlerkatalog „The […] Element” mit, die andere die Superkraft „Gedicht“. Seit über 20 Jahren singt, rezitiert, übersetzt und bringt Gomringer den Menschen Gedichte näher. Ihr ist es ernst mit der Sprache, in der man so schön witzig sein kann…

Katalogpräsentation mit Liveauftritt von Nora Gomringer und Signierstunde. Der Eintritt zur Veranstaltung ist kostenfrei.

Vor und nach der Veranstaltung: virtuose Gitarrenmusik mit El-Salamouny, München. Der Musiker ist ägyptisch-deutscher Herkunft, in München aufgewachsen und hat seine musikalischen Wurzeln in der brasilianischen Musik. Klassische Gitarre studierte er am Salzburger Mozarteum.

Bitte melden Sie sich unter 09861.977·200 oder kultur@wildbad.de an.