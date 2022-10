Art-verwandt Pop Up Weihnachtsladen

Sie sind noch auf der Suche nach einzigartigen Geschenken für Ihre Liebsten? Dann sind Sie bei dieser besonderen Verkaufsausstellung genau richtig. Egal ob kreative Accessoires für die Adventszeit oder viele andere künstlerische Handarbeiten, bei der Art-verwandt ist für jeden Geschmack etwas geboten. Das stilvolle Ambiente und der besondere Charme des Schlosskellers runden die Präsentation des echten Kunsthandwerks perfekt ab. Auf die Besucher wartet ein erlesenes Repertoire an Schönem, Ausgefallenem und Originellem von insgesamt 45 Ausstellern (Teilnehmerwechsel am 4.12). Hier wird keine Massenproduktion angeboten. Die kreativen Köpfe der verschiedenen Stände ziehen die Liebhaber von Kunst und Ausgefallenem mit ihrem handwerklichen Geschick in ihren Bann.

Wer seine Liebsten zu Weihnachten mit einem individuellen Geschenk überraschen möchte, oder seine Wohnung mit stimmungsvollen Accessoires für die Adventszeit dekorieren will, der findet bei der Art-verwandt mit Sicherheit das Richtige. Hier kann man sich in aller Ruhe inspirieren lassen. Die große Vielfalt der angebotenen Handwerkskunst bietet zahlreiche Ideen und Inspirationen. Und das, abseits von Einkaufsstraßen-Hektik, in aller Ruhe und ohne Stress. Die Auswahl und Präsentation ist in dieser Form einzigartig: Filigranes aus Glas, glänzende Goldschmiedearbeiten, aus edlen Naturmaterialien gewebte Stoffe, Lederarbeiten, Gestricktes und Gehäkeltes, traditionelle Buchbindearbeiten, Malerei, duftende Seifen, Keramik, ausgefallene Holz- und Drechselarbeiten, kreative Kinderbekleidung, Filzarbeiten, Arbeiten aus Beton, Glas Fusing und noch vieles mehr.

Die ART-verwandt ist bewusst so konzipiert, dass sich mehrere Besuche lohnen. Um den Besuchern eine noch größere Vielfalt an Künstlerischem und Handgefertigtem anbieten zu können, gibt es auch in diesem Jahr wieder nach einer Woche einen Ausstellerwechsel. Ab Sonntag, 4. Dezember, präsentiert sich die Adventsausstellung „herausgeputzt“ mit vielen neuen erlesenen Angeboten. Was auch in der zweiten Woche gleich bleibt, ist der persönliche Rahmen. Die Teilnehmer verkaufen nicht nur ihre Schätze, sondern laden zum Gespräch und vermitteln Einblicke in ihre faszinierende Arbeitsweise. Dekoriert ist die Verkaufsfläche im Schlosskeller mit erlesenen Antiquitäten, die für ein ganz besonderes Flair sorgen.

Fr., 25. November bis So., 11. Dezember 2022

Freitag, 25.11., 17 Uhr Eröffnung

täglich geöffnet von 12 bis 20:30 Uhr

Am Sonntag, 4.12. Teilnehmerwechsel

Künstlerisch und handgefertigt