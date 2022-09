Zum vielfältigen Frühstücksbuffet mit Leckereien, die zum größten Teil aus kontrolliert biologischem Anbau aus unserer Region bezogen werden, präsentiert sich dieses Mal das Stuttgarter Quartett ARTango.

Seit 20 Jahren sind sie in Sachen anspruchsvoller Unterhaltung in Baden-Württemberg mit ihrer Mischung aus Tango, Samba, Bossa Nova, Chanson und Musette unterwegs. Aus ihrem Tango-Programm bringen sie, die in den 1930er-und 40er-Jahren entstandenen großen argentinischen Tango-Klassiker. Neuere Tangos von Piazzolla finden sich ebenfalls im Programm. Falls Ihnen die ‚schwäbische Variante’ des Tango Nuevo noch unbekannt ist – bei ARTango lernen Sie sie kennen!

Leidenschaftliche Rhythmen und melancholische ruhige Passagen wechseln sich ab und lassen Freiraum für inspirierte Soli. Die lebensbejahende Musik Brasiliens und Kubas bildet einen wunderbaren Ausgleich zu den eher melancholischen Tangos. Brasilien steuert die Samba und den Bossa Nova bei, aus Kuba kommen Salsa und Rumba. Aus Frankreich haben sie große Chansons und Musettewalzer dabei.

All dies präsentieren die Stuttgarter und Grafenauer Musiker in der Besetzung: Saxophon/Querflöte (Jürgen Häussler), Akkordeon (Thomas Ott), Gitarre (Michael Nessmann) und Kontrabass (Helmut Siegle). Alle haben sich in der Stuttgarter Jazz-Szene durch viele Bandprojekte und Mitwirkung an Theater- und Musicalaufführungen einen Namen gemacht.